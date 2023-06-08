Росіяни 17 разів обстріляли прикордонну зону Сумської області, пошкоджено адміністративні будівлі та церкву - ОВА



За добу окупанти 17 разів обстріляли населені пункти Сумської області, у регіоні зафіксовано 153 вибухи, пошкоджено адміністративні будівлі, церкву, склади підприємців, йдеться у зведенні обласної військової адміністрації станом на 21.00. вечора середи.

"Протягом дня росіяни здійснили 17 обстрілів прикордонної території. Зафіксовано 153 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Юнаківська, Миропільська, Хотинська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманська, Зноб-Новгородська, Великописарівська громади", - йдеться у зведенні.

Громада Есман: зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи).

Громада Зноб-Новгородська: зафіксовано мінометні обстріли (12 вибухів) та артилерійські обстріли - 33 вибухи.

Середино-Будська комуна: вівся мінометний обстріл (31 вибух). Унаслідок одного з обстрілів пошкоджено будівлю адміністрації сільради, сільську церкву і колишній дитячий садок.

Шалигинська громада: на територію громади противник скинув 5 мін.

Юнаківська громада: росіяни обстріляли з мінометів - 29 вибухів та артилерії - 5 вибухів.

Великописарівська громада: був артилерійський обстріл - 11 вибухів.

Громада Миропіль: мінометний обстріл - 6 вибухів.

Громада Хотин: на територію громади росіяни скинули 7 мін. Внаслідок обстрілу пошкоджено склад підприємця та вантажівку, знищено 4 тонни пшениці.

