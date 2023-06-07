Окупанти упродовж дня обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад і підприємства

Окупанти впродовж дня завдавали ударів по Нікополю та Мирівській громаді (Дніпропетровська обл.), пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад, підприємства, лінії газопостачання та електромережі, повідомляє голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко в середу ввечері.

"Росіяни протягом дня атакували Мирівську ТГ і місто Нікополь. Використовували БпЛА і ствольну артилерію", - написав він у телеграм-каналі.

Повідомляється, що в населеному пункті Мирівської ТГ пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, транспорт, сільськогосподарську техніку.

У місті Нікополь пошкоджено вісім приватних будинків, шість господарських будівель, навчальний заклад, приватні підприємства, лінії газо- та електромережі.

В обох випадках люди не постраждали, повідомив Євтушенко.

"У межах інших громад району день минув без обстрілів і надзвичайних ситуацій.

Продовжуємо займатися водопостачанням мешканців району", - зазначив голова РВА.

Він закликав жителів прибережних територій провести ніч в укриттях або скористатися правилом двох стін.