Події

21:30 07.06.2023

В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

1 хв читати
В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

У тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська обл.) затоплено 196 будинків, вода прибуває і стає вищою щогодини, водночас окупанти продовжують обстріл, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в середу ввечері.

"Люди допомагають іншим врятуватися від "великої води" під російськими обстрілами. Станом на 20.00 вечора в місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини", - повідомляють у телеграм-каналі ОВА.

 

 

 

Теги: #затоплення #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:19 07.06.2023
Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

21:24 07.06.2023
Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

21:11 07.06.2023
Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

20:54 07.06.2023
Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

Франція відправить Україні допомогу протягом кількох годин для подолання наслідків вибуху дамби Каховської ГЕС - Макрон

20:30 07.06.2023
Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

19:57 07.06.2023
Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

19:36 07.06.2023
Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

18:16 07.06.2023
Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

Польща відправить Україні цистерни та насоси для допомоги в подоланні наслідків підриву Росією Каховської ГЕС

17:38 07.06.2023
У Снігурівці Миколаївської області повністю затоплено міст - голова МВА

У Снігурівці Миколаївської області повністю затоплено міст - голова МВА

16:10 07.06.2023
Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міжнародні організації мають допомогти людям на окупованій частині Херсонщини - Зеленський

Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Українська розвідка: Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву дамби Каховської ГЕС

Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Кім: Наразі реально під загрозою Снігурівська територіальна громада та 13 населених пунктів уздовж річки Інгулець

ОСТАННЄ

Окупанти упродовж дня обстрілювали Нікополь та Мирівську громаду Дніпропетровської області, пошкоджено приватні будинки, навчальний заклад і підприємства

ВАКС 13 червня розпочне вивчення доказів у справі прокурора, обвинуваченого в заволодінні 8 кг золота

Німеччина передасть постраждалим регіонам півдня України генератори, фільтри для води, водоочисне обладнання та самоскиди для прибирання сміття

У Луврі буде виставлено рідкісні ікони з колекції київського Музею Богдана і Варвари Ханенків

Генсек НАТО відвідає США наступного тижня

Нардепи пропонують передбачити обов'язкові перевірки укриттів, заборонити їх нецільове використання під час війни та запровадити відповідальність за перешкоджання доступу

Кулеба і генсек НАТО обговорили постачання артилерійських боєприпасів для контрнаступальних операцій України

Близько 85 тис. осіб перетинають кордон у будні дні в обох напрямках

У Білорусі зараз перебуває близько тисячі російських військовослужбовців

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА