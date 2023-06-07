В окупованій Голій Пристані Херсонської області затоплено 196 будинків, рівень води продовжує підвищуватися

У тимчасово окупованій Голій Пристані (Херсонська обл.) затоплено 196 будинків, вода прибуває і стає вищою щогодини, водночас окупанти продовжують обстріл, інформує Херсонська обласна військова адміністрація в середу ввечері.

"Люди допомагають іншим врятуватися від "великої води" під російськими обстрілами. Станом на 20.00 вечора в місті затоплено 196 житлових будинків. І рівень води продовжує зростати щогодини", - повідомляють у телеграм-каналі ОВА.