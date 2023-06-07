Меліоративна інфраструктура в прилеглих до Каховського водосховища районах повністю виведена з ладу

Знищення Каховської ГЕС призвело до повної зупинки функціонування меліоративної інфраструктури в прилеглих районах Каховського водосховища, повідомили в Держагентстві з меліорації та рибного господарства України.

"Головна насосна станція Лиманецької зрошувальної системи Каховського міжрайонного управління водного господарства на сьогодні затоплена. Ця система забезпечувала подачу води на 1,5 тис. гектарів зрошуваних земель", - ідеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі в середу.

За його інформацією, після руйнування греблі Каховської ГЕС рівень води біля насосної станції за 12 годин підвищився на 4,5 метра, затопивши дорогоцінне насосно-силове обладнання та будівлю.

"Для відновлення такого інфраструктурного об'єкта знадобляться значні кошти та тривалі роботи. Наразі збитки підраховуються", - зазначили у відомстві.

Водночас рівень води у верхів'ї Каховського водосховища в Запорізькій області стрімко падає і зменшився за останню добу на 1,5 - 3 метри. Такі рівні водосховища не дозволяють здійснювати водозабір насосними станціями Вільнянського МУВГ. Вони забезпечували подачу води для Запорізької, Розумовської, Первомайської та Верхньо-Тарасівської зрошувальних систем на площу понад 14 тис. гектарів зрошуваних земель, констатували в Держагентстві з меліорації та рибного господарства України.