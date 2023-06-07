Уже є інформація про перших загиблих в Олешках унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС

Мер тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область) Євген Рищук заявив про перших загиблих мирних жителів унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС.

"Мені надійшла інформація... Уже є інформація про перших загиблих саме в Олешках", - сказав він в ефірі телеканалу "Еспресо" в середу.

За його словами, також є інформація про те, що в підтоплених населених пунктах в Олешківській міській громаді росіяни не випускають людей.

"Вони знущаються над людьми. МНС РФ не підключилося до вирішення проблем людей... Люди збираються в центрі міста, у лікарні - там уже понад 300 осіб. Люди шукають прихистку, де було б сухо, був би дах над головою і таким чином якось виживати", - уточнив Рищук.

Крім того, він додав, що в місті спостерігаються проблеми з електроенергією та питною водою.

"Більшість людей брали її (питну воду - ІФ-У) зі свердловин, які були біля будинку. Наразі туди може потрапити інфекція і заразити людей", - пояснив мер.