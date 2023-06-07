Зеленський обговорив із Макроном можливість задіяння міжнародних механізмів для розслідування обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

Зеленський поінформував Макрона про актуальну ситуацію в Херсонській області, яка постраждала внаслідок підриву російськими окупантами дамби на Каховській ГЕС.

Окремо співрозмовники зупинилися на екологічних і гуманітарних наслідках цього російського теракту. Президент України розповів про нагальні потреби для ліквідації катастрофи.

Глави держав також обговорили можливість задіяння міжнародних механізмів для проведення розслідування з метою встановлення всіх обставин підриву конструкцій Каховської ГЕС.

Зеленський повідомив Макрону про свою розмову з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі та про домовленість посилити контроль на Запорізькій АЕС.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, лідери також домовилися щодо продовження оборонної співпраці, зокрема, захисту українського неба. Було наголошено на важливості якнайшвидше розпочати підготовку українських пілотів бойових літаків.

Також було обговорено можливі формати надання Україні гарантій безпеки до набуття членства в НАТО та очікування від Вільнюського саміту Альянсу.

Окремо глави держав обговорили реалізацію української Формули миру та підготовку до Глобального саміту миру.

Крім того, глава Української держави подякував за можливість узяти участь у саміті Європейського політичного співтовариства, що відбувся в Молдові, а також за підтримку України в рамках Ради Безпеки ООН.