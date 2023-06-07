Події

19:06 07.06.2023

Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

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Російські окупанти за добу завдали 28 авіаційних ударів по території України

Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів, здійснив приблизно 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На превеликий жаль, крім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися дуже високою", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Авіаударів, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 110 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулося 21 бойове зіткнення.

На волинському та поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Веселого Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямках Оріхово-Василівка, Іванівське та Північне, успіху не досягнув.

На авдіївському напрямку противник зробив невдалу спробу наступу в районі Авдіївки.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили дев'ять атак противника в районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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