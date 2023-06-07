Події

17:43 07.06.2023

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли всюдиходи Bandvagn 206

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Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, куди увійшли всюдиходи Bandvagn 206

Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли вісім всюдиходів Bandvagn 206, повідомляється на сайті німецького уряду.

Згідно з інформацією уряду, до пакета допомоги також увійшли 2000 боєприпасів до зенітних самохідних установок Gepard.

Крім того, ФРН передала 14 розвідувальних дронів VECTOR, 16 прикордонних машин, три антидронові системи, дві вантажівки 8×6 HX81, два причепи і 11 тисяч сухпайків.

Загалом Німеччина має намір поставити Україні 64 гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206).

Теги: #німеччина #всюдихід #bandvagn_206

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