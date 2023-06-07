Парламент Ісландії засудив депортацію Росією українських дітей

Альтинг (парламент Ісландії) засудив незаконну депортацію українських дітей Росією, повідомила віцеспікер Верховної Ради Олена Кондратюк.

"Вітаю історичне рішення парламенту Ісландії - Альтингу, який офіційно засудив незаконну депортацію українських дітей Росією! Відповідну резолюцію було ухвалено одноголосно", - повідомила Кондратюк на своїй фейсбук-сторінці.

За її словами, у резолюції Альтингу наголошується, що "російська влада має негайно припинити депортацію дітей, оскільки це порушує міжнародне гуманітарне право і є воєнним злочином, як нещодавно було зазначено в декларації саміту Ради Європи в Рейк'явіку".

Парламент Ісландії вважає, що діти, переміщені до Росії, Білорусі або в межах окупованих територій, мають бути повернуті батькам та іншим опікунам під наглядом міжнародного співтовариства.

За словами віцеспікера, ісландські колеги також висловилися за притягнення до відповідальності представників російської влади та всіх винних у депортації українських дітей.