Події

16:48 07.06.2023

Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

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Українські війська ще не розпочали контрнаступ - Данілов

Українські війська ще не розпочали запланованого контрнаступу з метою повернути окуповані Росією території, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Усе це неправда. Коли все це почнеться - вирішать наші військові... Коли ми розпочнемо контрнаступ, всі про це дізнаються, всі це побачать", - сказав Данілов, спростовуючи заяви російських офіційних осіб про те, що контрнаступ українських Сил оборони вже нібито розпочався.

Він додав, що російське керівництво прийняло локальні успіхи української армії на окремих ділянках фронту за початок більш масштабної операції.

 

Теги: #контрнаступ #данілов

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