Події

16:10 07.06.2023

Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

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Зеленський зідзвонився з Ердоганом, передав список потреб України для ліквідації лиха на Каховській ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів у середу телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"Провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС. Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", - повідомив Зеленський у своєму телеграмі.

Він зазначив, що голос Туреччини важливий, коли йдеться про виведення окупаційних військ із української території, повернення українських полонених, зокрема кримських татар, а також продовження та розширення зернової ініціативи.

Теги: #ердоган #потреби #зеленський #каховська_гес

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