Ердоган у розмові із Зеленським запропонував створити комісію для розслідування вибуху дамби на Каховській ГЕС

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорив у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським війну в Україні, повідомляє канцелярія турецького глави держави.

Згідно з повідомленням, Ердоган запропонував створити комісію за участю "експертів сторін, що воюють, ООН і міжнародної спільноти, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на дамбі Каховської ГЕС".

Лідер Туреччини також пообіцяв зробити все можливе в цьому питанні і заявив, що можна використовувати метод переговорів, як у "зерновому коридорі".

"Наголосивши, що не вдасться запобігти гуманітарним втратам щодня, доки триватимуть конфлікти, тож ідея повернення до перемовин має домінувати, та заявив, що рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру", - ідеться в повідомленні.