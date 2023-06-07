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14:42 07.06.2023

ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

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ЄС уже відправляє допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС

Європейський Союз задіяв Механізм цивільного захисту для надання допомоги Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської гідроелектростанції та вже спрямовує необхідне обладнання і техніку.

Як повідомляє в середу Європейська комісія, у той час як триває евакуація постраждалого населення, Україна запросила у ЄС міжнародну допомогу у вигляді обладнання і техніки для надання допомоги. "У відповідь ЄС уже відправляє допомогу через свій Механізм цивільного захисту завдяки першим пропозиціям Німеччини, Австрії та Литви. Німеччина запропонувала 5 тис. фільтрів для води та 56 генераторів, Австрія - 20 контейнерів для води та десять насосів для грязьових вод, які наразі вирушають до України. Крім того, Литва та Німеччина також запропонували обладнання для прихистків, включно з наметами, ліжками та ковдрами", - йдеться в пресрелізі.

У ЄК повідомили, що Координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації ЄС перебуває у прямому контакті з українськими аварійно-рятувальними службами, щоб відстежувати точні потреби на місцях, і готовий координувати подальшу допомогу Україні на основі потреб, які виникають. "Водночас гуманітарний офіс ЄС в Україні координує свої дії зі своїми гуманітарними партнерами, щоб швидко реагувати на потреби постраждалих від повені, зокрема й шляхом надання продовольчої допомоги та питної води", - деталізують у повідомленні.

Теги: #україна #допомога #євросоюз #каховська_гес

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