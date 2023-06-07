"Енергоатом" спробує вивести блоки АЕС із ремонту в максимально короткі терміни для компенсації втрат виробітку ГЕС - голова компанії

НАЕК "Енергоатом" намагатиметься скоротити термін ремонтів атомних енергоблоків, у яких наразі перебувають чотири з дев'яти доступних Україні блоків, щоб збільшити виробництво е/е у зв'язку з можливим зменшенням виробітку ГЕС через необхідність акумулювати воду у водосховищах, розташованих вище Каховського, повідомив президент компанії Петро Котін.

"Зараз чотири блоки перевантажуються, і ми будемо завершувати ремонти в максимально стислі терміни. Будемо підключати їх мірою перевантаження", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" в середу.

За його словами, взимку "Енергоатом" планує працювати всіма дев'ятьма блоками трьох підконтрольних Україні АЕС, а якщо буде звільнено Запорізьку АЕС, то її також намагатимуться підключити до енергосистеми.

Водночас, коментуючи наслідки підриву Каховської ГЕС для ЗАЕС, він зазначив, що безпосередньої загрози станції в зниженні рівня Каховського водосховища наразі немає, але відсутність зовнішнього джерела підживлення ставка-охолоджувача станції через це заважатиме її підключенню після деокупації.

"Є дуже велика потенційна загроза. Ми знаємо, що там деградована ядерна, радіаційна, фізична безпека. А це (відсутність зовнішнього водопостачання - ЕР) ще один додатковий фактор деградації станції. Учора ми могли підживлювати системи атомної станції, зокрема систему безпеки, із зовнішнього джерела водопостачання, сьогодні ми цього зробити не можемо. Це також може мати значення після того, як ми звільнимо станцію. Це не дасть нам змоги увімкнути енергоблоки через те, що немає зовнішнього підживлення додатковою водою", - пояснив Котін.

Він наголосив, що зараз ставка-охолоджувача, який є на ЗАЕС, достатньо, щоб підтримувати станцію, п'ять блоків якої перебувають у стані холодної зупинки, а один - гарячої.

При цьому Котін зазначив, що дії російських загарбників, які вдалися до такої техногенної катастрофи на Каховській ГЕС, вказують на можливість таких дій з їхнього боку на ЗАЕС.

"Вони погрожують залишити ЗАЕС також у жалюгідному стані, і насправді, маючи в голові такі плани, на ЗАЕС дуже багато чого можна зробити, як пошкодити її обладнання і довести до аварії. Їм буде набагато простіше це зробити, ніж підірвати Каховське водосховище, і наслідки будуть набагато більшими", - вважає голова НАЕК.

Він звернув увагу, що окупована росіянами Запорізька ТЕС біля ЗАЕС також підпадає під потенційну загрозу пошкодження або знищення.

Як повідомлялося з посиланням на генерального директора "Укргідроенерго" Ігоря Сироту, прем'єр-міністр України дав доручення переглянути баланс електроенергії для відпрацювання меншої кількості води у водосховищах вище Каховського. За словами Сироти, потрібно максимально накопичити воду, що буде необхідною для заповнення Каховського водосховища, коли буде така можливість, але при цьому виробіток електроенергії на ГЕС буде меншим.

Зі свого боку "Укренерго" повідомила, що вона разом з "Укргідроенерго" опрацьовує сценарії подальшої збалансованої роботи енергосистеми з урахуванням наслідків руйнування Каховської ГЕС.