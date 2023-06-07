У Києві перевірено 73% від загального фонду укриттів, більшість із них залишаються без вільного доступу - Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підбив підсумки роботи комісії з перевірки укриттів у Києві за вівторок, 6 червня.

"Перевірено 3,382 об’єкти, що складає 73% від загального фонду укриттів Києва. Абсолютна більшість укриттів залишаються без вільного доступу. Щодо стану укриттів. 35% від перевірених не придатні для експлуатації, 65% технічно придатні", - написав Камишін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що технічна придатність укриттів, з одного боку, дає сподівання, що їх упорядкування дасть достатній фонд укриттів для міста, проте перелік зауважень до укриттів, які технічно придатні, залишається значним.

"Загалом результати ревізії поки що невтішні", - підсумував міністр.