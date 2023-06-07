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13:10 07.06.2023

На бахмутському напрямку українські сили просунулися від 200 до 1 100 метрів, бойові дії там наразі веде регулярна армія РФ - Маляр

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На бахмутському напрямку українські сили просунулися від 200 до 1 100 метрів, бойові дії там наразі веде регулярна армія РФ - Маляр

На бахмутському напрямку українські сили просунулися від 200 до 1 100 метрів, бойові дії там наразі веде регулярна армія РФ, "вагнерівці" залишаються де-не-де в тилових підрозділах, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"На бахмутському напрямку наші війська перейшли з оборони в наступ. За добу, що минула, маємо просування на різних ділянках бахмутського напрямку від 200 до 1100 метрів", - написала вона в телеграм-каналі.

Маляр зазначила, що росіяни на цьому напрямку перейшли до оборони, намагаючись утримати займані позиції. Так, ворог стягує свої резерви на цей напрямок із глибини для захисту.

"Вагнерівці залишаються подекуди у тилових підрозділах. Станом на зараз бойові дії веде регулярна армія РФ, задіює десантно-штурмові загони", - повідомила заступниця міністра.

Вона наголосила, що довго тримати оборону бахмутського напрямку і зараз на ньому наступати вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.

"Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально", - заявили в Міноборони.

 

Теги: #бахмут #маляр

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