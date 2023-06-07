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12:54 07.06.2023

Окупанти відводять свої підрозділи на лівому березі Дніпра, але продовжують обстріли Херсона - ОК "Південь"

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Окупанти відводять свої підрозділи на лівому березі Дніпра, але продовжують обстріли Херсона - ОК "Південь"

Російські окупанти відвели свої підрозділи на лівому березі Дніпра в Херсонській області на 5-15 км після підриву дамби Каховської гідроелектростанції, але водночас не припинили обстрілів Херсона, де здійснюють евакуацію мирних жителів, повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ворог продовжує обстрілювати правий берег, продовжує тероризувати мирне населення навіть за умов гуманітарної евакуації та водночас продовжує розганяти інформаційну хвилю щодо того, що саме бойова робота Сил оборони не дає змоги евакуювати жителів сіл лівого берега", - розповіла Гуменюк в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас вона наголосила, що Сили оборони не ведуть вогневої роботи по місцях, де перебувають мирні жителі.

"Відстежуючи ситуацію з поведінкою ворога на лівому березі, можемо констатувати, що вони відтягують свої підрозділи. Розпочали вони свій рух за декілька днів до цього теракту, і ми усвідомлювали, що вони готуються (до підриву дамби – ІФ-У)", - зазначила представниця ОК "Південь".

За її словами, після отримання інформації про мінування окупантами дамби ГЕС торік сценарій її підриву опрацьовували, наголошували на необхідності підготовки до такого розвитку подій, проте все одно це сталося "досить раптово". "Ми відчували, що ворог нервує, звідки йому очікувати цього контрнаступу, і він може вдатися до найбожевільніших кроків. Так і сталося", - сказала Гуменюк.

За її словами, Сили оборони працювали над тим, щоб відсунути окупантів хоча б на 30 км від Херсона, щоб вони припинили його артилерійські обстріли, але з боку окупантів почастішали мінометні обстріли. Також зберігається небезпека авіаударів.

"Вони відійшли на різну відстань, залежно від розливу води, від 5 до 15 км відтягнули свої позиції, але тим не менше не припинили обстрілів правого берега і безпосередньо під час евакуації та роботи груп поліцейських і рятувальників із місцевим населенням стріляли по тих районах Херсона, які позаливало, і знову обстріляли торговельний центр у самому Херсоні, сприймаючи його як хаб, де можуть збирати кошти для допомоги. Тобто акцентували знову в очах усього світу, що вони є абсолютними терористами", - сказала Гуменюк.

Теги: #війна #ок_південь

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