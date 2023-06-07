Події

11:29 07.06.2023

Польські фермери заблокували рух вантажівок з України, що прямують через Шегині

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Польські фермери заблокували рух вантажівок з України, що прямують через Шегині

Виїзд вантажівок з України до Польщі через прикордонний пункт пропуску "Шегині" наразі заблоковано, повідомляється у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України в середу.

"Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що прямують з України до Польщі. Пропуск легкових автомобілів, автобусів, а також вантажівок на в'їзд в Україну здійснюється у звичайному режимі", - йдеться в повідомленні.

У прикордонному відомстві пообіцяли повідомити про відновлення пропускних операцій, а поки що закликали вантажоперевізників обирати інші шляхи до Польщі.

 

Теги: #польща #вантажівки #держприкордонслужба

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