Підрив Каховської ГЕС навряд чи загрожує безпеці ЗАЕС - британська розвідка

Безпека Запорізької атомної електростанції, розташованої в окупованому Енергодарі (Запорізька обл.) на березі Каховського водосховища, навряд чи матиме додаткові проблеми найближчим часом після підриву дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області, йдеться у звіті оборонної розвідки, опублікованому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в середу вранці.

"Запорізька АЕС, розташована за 120 км від дамби, навряд чи зазнає негайних додаткових безпекових проблем унаслідок падіння рівня води у водосховищі", - наголошується в повідомленні.

У звіті наголошується, що контрольована РФ дамба частково обвалилася близько 3:00 ночі 6 червня, а вже о 12:00 уся східна частина дамби й більша частина гідро- та інженерної інфраструктури були знесені.

"Рівень води в Каховському водосховищі перед обваленням був рекордно високим, що призвело до затоплення території нижче за течією особливо великим об'ємом води... Конструкція дамби, ймовірно, й надалі руйнуватиметься протягом наступних кількох днів, що спричинить додаткову повінь", - зазначають у розвідці.