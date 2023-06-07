Фінляндія готова надати допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби - глава МЗС

Фінляндія готова надати екстрену допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби, заявив у вівторок порталу Yle міністр закордонних справ Пекка Гаавісто.

"Ми вже вранці оголосили, що Фінляндія готова надати різну екстрену допомогу. Ми вже домовилися з Україною про те, що братимемо участь у різних оцінках впливу на довкілля і, звісно, будемо в цьому допомагати", - сказав він.

"Це величезна екологічна катастрофа і трагічний досвід для всіх людей, які живуть нижче за течією", - додав Гаавісто.