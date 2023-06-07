Велика Британія збирає інформацію про руйнування на Каховській ГЕС - прем'єр

Британська розвідка не знає, що призвело до руйнувань на Каховській ГЕС, але вивчає обставини події, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак журналістам перед вильотом до Вашингтона.

"Наші військові та розвідувальні служби наразі вивчають обставини руйнування - ще зарано робити якісь висновки та оголошувати остаточне судження", - цитує Сунака Sky News.

Раніше представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що у Вашингтоні здійснюють аналіз даних про ситуацію з пошкодженням Каховської ГЕС і поки що не мають у своєму розпорядженні достатньої інформації, щоб судити про те, що там сталося.