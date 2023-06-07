Події

08:07 07.06.2023

Рівень води в результаті руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр протягом 20 годин

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Рівень води в результаті руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр протягом 20 годин

Рівень води внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС збільшиться на метр упродовж 20 годин, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через значні руйнування дамби вода ще буде прибувати. За нашими прогнозами рівень води збільшиться ще в районі метра протягом 20 годин", - сказав він у відеозверненні в телеграм-каналі.

Водночас, за його словами, інтенсивність підтоплення зменшується.

Також голова ОВА зазначив, що вночі почало підтоплювати Білозерську громаду.

"На ранок затоплено 1852 будинки на правобережній Херсонщині. Вночі звернулося 13 осіб, серед яких п'ятеро мешканців лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 осіб. Зокрема з мікрорайону Корабел вивезли 1286 осіб", - сказав він.

Прокудін повідомив, що всі служби працюють для допомоги людям. Протягом ночі надзвичайних подій не зафіксовано.

 

 

 

Теги: #обстановка #херсонська_область

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