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07:58 07.06.2023

Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

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Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

Евакуація та гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС, повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Катастрофа на Каховській ГЕС визначила пріоритети уряду на сьогодні та в найближчі дні. Зокрема, мої пріоритети - евакуація та гуманітарне реагування", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона подякувала військовим адміністраціям Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також міжнародним гуманітарним організаціям.

"На другому році повномасштабної війни ми вже багато чому навчилися. Ми вміємо розумно планувати, чітко координуватися і діяти швидко. Сьогодні ввечері на Координаційному штабі з евакуації відчула атмосферу професіоналізму та досвіду. Це дуже мотивує і додає впевненості, що ми впораємося з будь-яким викликом", - підсумувала Верещук.

 

 

 

Теги: #уряд #пріорітети #гес

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