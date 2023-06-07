Верещук: Евакуація і гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС

Евакуація та гуманітарне реагування - пріоритети уряду на найближчі дні через катастрофу на Каховській ГЕС, повідомила віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Катастрофа на Каховській ГЕС визначила пріоритети уряду на сьогодні та в найближчі дні. Зокрема, мої пріоритети - евакуація та гуманітарне реагування", - написала вона в телеграм-каналі.

Вона подякувала військовим адміністраціям Херсонської, Миколаївської, Запорізької та Дніпропетровської областей, а також міжнародним гуманітарним організаціям.

"На другому році повномасштабної війни ми вже багато чому навчилися. Ми вміємо розумно планувати, чітко координуватися і діяти швидко. Сьогодні ввечері на Координаційному штабі з евакуації відчула атмосферу професіоналізму та досвіду. Це дуже мотивує і додає впевненості, що ми впораємося з будь-яким викликом", - підсумувала Верещук.