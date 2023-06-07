Мешканців м.Снігурівка закликали до економії споживання води у зв'язку з підтопленням р. Інгулець

Жителів м.Снігурівка (Миколаївська обл.) закликали до економії споживання води у зв'язку з підтопленням р. Інгулець, повідомив голова Снігурівської військової адміністрації Іван Кухта.

"Для того, щоб усім городянам вистачило води, велике прохання - від завтрашнього дня, прошу утриматися від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі і не вживати некип'ячену воду", - ідеться в його телеграм-каналі.

За словами керівника військової адміністрації, станом на 22:30 унаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець сталося підтоплення частини свердловин м. Снігурівка, що призвело до проблем із водопостачанням.

Кухта зазначив, що моніторинг проводиться цілодобово. Буду інформувати вас про подальшу ситуацію