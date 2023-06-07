Події

07:04 07.06.2023

За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

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За добу відбулося понад 30 бойових зіткнень із ворогом

Протягом минулої доби між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося понад 30 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

"Противник і далі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень", - ідеться в повідомленні.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районі Огірцевого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Кам’янка, Прогрес, Карповичі, Костобобрів, Тимоновичі, Медведівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина Буда, Шалигіне, Волфине, Катеринівка, Ободи, Яструбине, Попівка, Басівка, Запсілля, Миропілля, Миропілське, Велика Писарівка, Грабовське Сумської області, а також Сотницький Козачок, Баранівка, Ветеринарне, Висока Яруга, Стрілеча, Гатище, Синельникове, Цегельне, Стариця, Вовчанськ, Зибине, Караїчне, Зарічне, Печеніги, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Мілове, Великий Бурлук, Одрадне, Фиголівка на Харківщині.

На куп’янському напрямку протягом доби, що минула, артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Новомлинськ, Фиголівка, Дворічна, Западне, Масютівка,  Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

На лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Діброва, Новосадове, Спірне, Веселе, Григорівка та Іванівка на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Кліщіївки, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білої Гори Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Васюківка, Малинівка, Тихонівка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Калинівка, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Олександро-Шультине, Озарянівка, Торецьк та Північне Донецької області.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не проводив.

Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське, Карлівка, Невельське Донецької області.

На мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 13 атак противника в районі міста Мар’їнка, в той же час, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту. Артилерійських обстрілів зазнали Гостре, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Золота Нива Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Ольгівському Запорізької області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новопіль, Донецької області; Темирівка, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне, Білогір’я, Степове та Кам’янське Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області;    Одрадокам’янка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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