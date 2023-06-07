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00:18 07.06.2023

Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

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Кожен російський теракт лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини

Кожен російський теракт, включаючи підрив Каховської ГЕС, лише збільшує суму репарацій, які РФ виплатить за скоєні злочини, а не за шанси окупантів залишитись на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну та українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує лише суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", - заявив він. він у вечірньому відеозверненні.

Глава держави назвав знищення російськими окупантами греблі та інших споруд ГЕС екологічною бомбою масової поразки, за застосування якої РФ понесе відповідальність.

"Заради власної безпеки світу варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. Генеральний прокурор уже звернувся до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду, щоб залучити міжнародне правосуддя до розслідування підриву греблі", - наголосив президент.

Зеленський також зазначив, що наразі влада на всіх рівнях робить все, щоб врятувати людей та забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища, та подякував усім причетним рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад за допомогу людям з південних регіонів, затоплених внаслідок теракту.

"Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста та села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя - як би не було важко, повинні допомогти людям... Дуже важливо зараз - дбати один про одного і максимально допомагати", - зазначив президент. 

Теги: #теракт #україна #росія #каховська_гес

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