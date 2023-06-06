В УПЦ (МП) вважають незаконною і безпідставною вимогу протягом трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру

В Українській православній церкві (Московського патріархату) вважають незаконною і безпідставною вимогу впродовж трьох днів звільнити Києво-Печерську лавру і передати майно Національному заповіднику.

"Ця вимога є незаконною і безпідставною, як і одностороннє розірвання договору, і не підлягає виконанню, оскільки на сьогодні справа розглядається в судовому порядку і будь-які дії щодо позбавлення права користування УПЦ Лаврою є незаконними", - йдеться в повідомленні інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП).

Також у заяві наголошується, що монастир не підписував акт прийому-передачі, і відповідно не передавав майно, яким він користується згідно з договором.

"Монастир не отримував висновку комісії МКІП із прийому-передачі державного майна Лаври. Також Монастир не отримував Акт про результати перевірки, яким нібито встановлено порушення умов договору користування майном, не отримував документів, на підставі яких зроблено цей висновок", - заявляють у Церкві.

У зв'язку з цим в УПЦ (МП) вважають, що вимоги є незаконними і не підлягають виконанню.

Раніше стало відомо, що комісія Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври завершила роботу і підписала з Національним заповідником акт приймання-передачі.

Крім того, повідомлялося, що УПЦ (МП) повинна упродовж трьох робочих днів з дня отримання листа-вимоги звільнити приміщення Лаври, а також протягом 3 місяців перереєструвати Свято-Успенський монастир за іншою адресою.

Як повідомлялося, 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ (МП) з 29 березня 2023 року. Після цього намісник Свято-Успенської Києво-Печерської лаври митрополит Павло заявив, що ченці УПЦ (МП) не мають наміру виселятися з неї і переходити в ПЦУ.

29 березня Господарський суд Києва відкрив провадження за позовом Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" з приводу незаконного розірвання договору оренди, а в самій УПЦ (МП) заявили, що не мають наміру виселятися з лаври до завершення судового розгляду.

30 березня Господарський суд Києва відмовив у забезпеченні позову УПЦ (МП) до заповідника "Києво-Печерська лавра" про недійсність одностороннього розірвання договору. В УПЦ (МП) заявили, що оскаржать таке рішення.

Кабінет міністрів України 30 березня також визнав таким, що втратило чинність, розпорядження уряду про передачу в безоплатне користування Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі УПЦ (МП) будівель і споруд. У відповідь в УПЦ (МП) заявили, що монастир подасть позови до суду і звернеться до генеральної прокуратури, міжнародних організацій, ООН.

12 квітня комісія Мінкультури з прийому-передачі державного майна після двох тижнів недопуску до приміщень монастиря, розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі та зафіксувала порушення користування Лаврою представниками УПЦ (МП).

24 квітня Госпсуд Києва заборонив перешкоджати роботі комісії Мінкультури на території Києво-Печерської лаври до закінчення судового розгляду.

Роботу Комісії Мінкультури з перевірки збереження культурних цінностей Києво-Печерською лаврою УПЦ (МП) продовжено до 30 червня.