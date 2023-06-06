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20:59 06.06.2023

Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

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Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив Клименка керівником робіт із ліквідації

Кабінет міністрів України створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС і призначив міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Призначаємо міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівником робіт із ліквідації наслідків цієї терористичної атаки", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Крім того, Кабмін створив штаб із ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС, куди увійдуть міністри, їхні заступники, керівники центральних органів виконавчої влади, представники держпідприємств.

 

 

Теги: #уряд #штаб #гес

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