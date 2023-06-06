Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

Українські сили готові до подальших дій на фронті, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки головнокомандувача у вівторок, 6 червня.

"Доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС. Головний висновок - підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на здатність України деокупувати власні території", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, представники військового командування відзвітували про ситуацію, що склалася на фронті.

"Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність - максимальна", - наголосив президент.