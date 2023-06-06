Події

19:51 06.06.2023

Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

1 хв читати
Умисний підрив РФ дамби Каховської ГЕС не вплинув на здатність України деокупувати свої території - Зеленський

Українські сили готові до подальших дій на фронті, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки головнокомандувача у вівторок, 6 червня.

"Доповідь розвідки про ситуацію на Каховській ГЕС. Головний висновок - підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на здатність України деокупувати власні території", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Крім того, представники військового командування відзвітували про ситуацію, що склалася на фронті.

"Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність - максимальна", - наголосив президент.

 

 

 

Теги: #президент #ставка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:49 05.06.2023
Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

14:08 02.06.2023
Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

Зеленський провів чергове засідання Ставки, дав доручення щодо ревізії укриттів у всій країні

21:29 01.06.2023
Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

Зеленський у Кишиневі провів зустріч із президентом Чорногорії, подякував за підтримку

20:35 31.05.2023
Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

Зеленський вручив нагороди військовослужбовцям і медикам у госпіталі в Одеській області

19:18 31.05.2023
Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

Зеленський провів в Одесі виїзне засідання Ставки

14:34 31.05.2023
Президентом Латвії обрано Едгарса Рінкевичса, який обіймав посаду глави МЗС

Президентом Латвії обрано Едгарса Рінкевичса, який обіймав посаду глави МЗС

08:46 31.05.2023
Парламент Латвії в середу проведе вибори президента

Парламент Латвії в середу проведе вибори президента

19:24 30.05.2023
Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

Зеленський провів зустріч із делегацією американського аналітичного центру "Атлантична рада"

19:24 29.05.2023
Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

Ставка розглянула ситуацію на фронті, комплектування нових бригад і ППО

19:13 28.05.2023
Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

Ердоган перемагає з 57% голосів на виборах президента Туреччини - попередні результати

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

Зеленському подобається податкова реформа "10-10-10", але реалізувати її можна буде після війни

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський упевнений, що Україна отримає "міцні" гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі

ОСТАННЄ

Лідери "Бухарестської дев'ятки" запевнили у підтримці України та закликали РФ негайно вивести свої війська з української території - заява

Україна приєдналася до програми розвитку транспортної мережі ЄС

Майбутнє Росії не має бути за рахунок України - Зеленський

ТСК і Нацполіція домовилися запровадити персональну відповідальність керівників правоохоронних органів за нелегальний продаж сигарет

Зеленському подобається податкова реформа "10-10-10", але реалізувати її можна буде після війни

Європа мобілізує підтримку України через механізм цивільного захисту

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

Зеленський вважає, що затримання голови Верховного суду свідчить про надію на очищення судової системи

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 87 тис. абонентів у Дніпропетровській і Донецькій областях

ПриватБанк повідомив про збій у роботі сервісів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА