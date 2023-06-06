Російські окупанти за добу завдали 35 ракетних і 30 авіаційних ударів по території України

Російські окупанти за добу завдали по території України 35 ракетних ударів із застосуванням крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555. Усі ракети були знищені силами і засобами сил протиповітряної оборони Повітряних сил Збройних сил України, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Також ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, приватні будинки. Імовірність нанесення ракетних та авіаційних ударів по всій території України продовжує залишатися високою", - йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці.

Крім того, вночі 6 червня російські терористи вчинили черговий воєнний злочин - з метою недопущення просування українських військ підірвали внутрішні конструкції Каховської ГЕС. Унаслідок теракту близько 80 населених пунктів перебувають у зоні підтоплення.

Авіаційних, артилерійських і мінометних ударів зазнали понад 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

Противник і далі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулося 28 бойових зіткнень.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна, Білогорівка Луганської області та Берестове Донецької області.

На бахмутському напрямку противник вів наступальні дії в напрямку Кліщіївки, успіху не досяг.

На авдіївському напрямку противник наступальних дій не здійснював.

На мар'їнському напрямку українські захисники відбили всі 12 атак противника в районі міста Мар'їнка.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.