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18:51 06.06.2023

Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

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Україна збирає Радбез ООН і звернеться до МКС щодо вибуху Каховської ГЕС

Україна наполягає на скликанні засідання Радбезу ООН і має намір звертатися до Міжнародного кримінального суду після підриву Каховської ГЕС, сказав у вівторок на пресконференції в Києві президент України Володимир Зеленський.

"Ми розмовляли з ЄС, з НАТО, з ОБСЄ, і також скликаємо Раду безпеки в ООН. І також будемо звертатися до представників Міжнародного кримінального суду", - сказав він.

"Дуже хочеться реакції від країн, які приділяють особливу увагу екологічним питанням. Від Азії, Латинської Америки", - додав Зеленський.

"На наш погляд, це злочин. Генеральна прокуратура вже зареєструвала. Класифікація сьогодні - екоцид", - сказав він.

За його словами, інформація про мінування Каховської ГЕС "була від нашої розвідки, ми потім ділилися цією інформацією з партнерами".

"Міністерство внутрішніх справ готувалося до відповідних речей, і прем'єр розумів, як діятиме. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 38 населених пунктів", - сказав президент.

За його словами, "ми розуміємо, що будуть великі проблеми, вони вже є, і тому ми готувалися щодо підвозу питної води. Будуть великі проблеми з питною водою навіть там, де не затоплено. В усьому регіоні, у Дніпровському регіоні, Запорізькому та Херсонському".

"Наслідки трагедії будуть зрозумілі десь через тиждень після того, як піде вода", - сказав він.

Теги: #оон #екоцид #зеленський #каховська_гес

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