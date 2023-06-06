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18:15 06.06.2023

Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

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Українська розвідка: Ні в кого, крім російських окупантів, не було фізичної можливості та засобів для здійснення підриву дамби

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що вже є величезна кількість публічної інформації, яка незаперечно доводить причетність РФ до підриву дамби Каховської ГЕС.

"Збір даних триває постійно. Є сьогодні величезна кількість публічної інформації, яка незаперечно доводить, що саме РФ причетна до цього теракту. Навіть якщо ми подивимося на хронологію реакцій пропагандистів, "офіційних осіб" рашистського режиму щодо сьогоднішніх подій, - там видно: спочатку нічого не відбувається, потім - відбувається, але частково, а потім - винна Україна, але вони (окупанти - ІФ-У) дуже тішаться, що острови, на яких нібито базувалися наші захисники, затоплено", - сказав Юсов в ефірі телеканалу "FREEДОМ".

За його словами, непослідовність реакцій також вказує на причетність РФ до підриву дамби.

У розвідці також наголосили, що "зважаючи на інженерні особливості споруди, ні в кого, крім окупантів, не було фізичної можливості та засобів, щоб здійснити такий підрив".

"Ми вже говорили, що Україна публічно поінформувала і за іншими каналами партнерів про те, що готується мінування і можливий підрив. Це не спонтанний акт, це теракт, який готувався дуже довго", - заявив Юсов.

Він також зазначив, що Сили безпеки і оборони України "прораховували" різні варіанти поведінки російських терористів, зокрема можливість підриву Каховської ГЕС.

Теги: #гур_міноборони #каховська_гес

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