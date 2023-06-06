РФ підірвала дамбу Каховської ГЕС для призупинення ЗСУ процесу деокупації та зміщення вектора уваги суспільства від подій у Бєлгородській області - Маляр

Цілеспрямований підрив росіянами дамби Каховської ГЕС було здійснено, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України і змістити вектор уваги суспільства від подій у Бєлгородській області (РФ), заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Цілеспрямований підрив дамби був здійснений російськими окупантами, щоб призупинити процес деокупації Силами оборони України та змістити вектор уваги суспільства з подій, які відбуваються у Бєлгородській області", - написала вона в телеграм-каналі.

За словами заступниці міністра, російські окупанти отримали протилежний ефект.

"У критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води", - зазначила Маляр.

Крім того, у Міноборони додали, що було затоплено позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації в хаотичному порядку.