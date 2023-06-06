Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявляє про серйозні екологічні наслідки підриву російськими окупантами греблі Каховської гідроелектростанції в Херсонській області та наголошує, що такі дії можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення.

"Унаслідок агресії та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор’я. Росія зруйнувала зрошувальну систему на півдні України та інфраструктуру водопостачання окупованого Криму. Підрив Каховської ГЕС призвів до створення передумов для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. Це ядерна загроза для всього світу", - написав Єрмак у телеграмі у вівторок.

"Відповідно до Женевської конвенції (стаття 56 додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", - додав глава Офісу президента України.

За його словами, Україна прагне максимально жорсткої та єдиної міжнародної позиції щодо цих та інших злочинів РФ. "Це захистить нас від використання ядерної зброї Кремлем. Інакше загроза ядерної катастрофи, зокрема й на ЗАЕС, значно зросте, бо відчуття безкарності Кремля посилиться", - зазначив Єрмак.

Він також наголосив на необхідності прискорити реалізацію Формули миру президента України Володимира Зеленського, зокрема кроків щодо радіаційної та ядерної безпеки, продовольчої безпеки та запобігання екоциду.

"Які ще червоні лінії має порушити Росія, щоб міжнародне співтовариство відповіло рішуче? Тільки силою ми можемо зупинити ворога", - резюмував Єрмак.