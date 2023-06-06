Події

15:25 06.06.2023

Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ винна в жорстокому екоциді, світ має відреагувати

2 хв читати
Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ винна в жорстокому екоциді, світ має відреагувати

Світова спільнота має відреагувати на акт екоциду, вчиненого російськими окупантами на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, коментуючи підрив греблі Каховської гідроелектростанції.

"Тепер Росія винна в жорстокому екоциді. Будь-які коментарі зайві. Світ повинен відреагувати. Росія бореться проти життя, проти природи, проти цивілізації. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти цивілізації. Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він проілюстрував допис відеозаписом зруйнованої греблі та наслідками її руйнування.

Раніше, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки", глава української держави розповів, що РФ уже понад рік контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС, наголосивши, що підірвати її якось ззовні або обстрілами "фізично нереально".

"Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у зв'язку з підривами окупантами в ніч проти вівторка Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

 

Теги: #екоцид #зеленський #каховська_гес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:37 06.06.2023
Зеленський: Цього року у Вільнюсі варто визначити, що Україна буде членом НАТО, терор має програти

Зеленський: Цього року у Вільнюсі варто визначити, що Україна буде членом НАТО, терор має програти

15:30 06.06.2023
Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

15:10 06.06.2023
Глава МВС: 150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром

Глава МВС: 150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром

14:56 06.06.2023
Україна побудує на місці зруйнованої Каховської ГЕС нову станцію - голова "Укргідроенерго"

Україна побудує на місці зруйнованої Каховської ГЕС нову станцію - голова "Укргідроенерго"

14:42 06.06.2023
Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

14:38 06.06.2023
Військове командування передбачило можливість підриву росіянами Каховської ГЕС, це не має зашкодити нашому наступу - Наєв

Військове командування передбачило можливість підриву росіянами Каховської ГЕС, це не має зашкодити нашому наступу - Наєв

14:30 06.06.2023
Сили оборони України про вплив підриву Каховської ГЕС на подальші дії: Нас нічого не лякає

Сили оборони України про вплив підриву Каховської ГЕС на подальші дії: Нас нічого не лякає

14:07 06.06.2023
На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

13:37 06.06.2023
ЗАЕС зупиняє постачання для другорядних споживачів води, постачання з водосховища вистачить ще приблизно на 3 доби - гендиректор МАГАТЕ

ЗАЕС зупиняє постачання для другорядних споживачів води, постачання з водосховища вистачить ще приблизно на 3 доби - гендиректор МАГАТЕ

13:28 06.06.2023
Україна має намір скликати засідання Радбезу ООН і закликає країни G7 та ЄС розглянути нові санкції проти РФ через підрив Каховської ГЕС - МЗС

Україна має намір скликати засідання Радбезу ООН і закликає країни G7 та ЄС розглянути нові санкції проти РФ через підрив Каховської ГЕС - МЗС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Руйнування окупантами Каховської ГЕС може бути прирівняне до використання зброї масового знищення - Єрмак

Глава МВС: 150 тонн мазуту з машинної зали підірваної окупантами Каховської ГЕС течуть Дніпром

Україна не має жодного стосунку до підриву Каховської ГЕС - Данілов

Унаслідок пошкодження аміакопроводу в Харківській області витік становив 134 тонни, необхідності в евакуації немає - голова обладміністрації

На правому березі Херсонської області критичного стану не зафіксовано, лівий берег наразі постраждав набагато більше - Сили оборони України

ОСТАННЄ

Кличко ініціює звернення депутатів Київради до Зеленського щодо присвоєння звання Героя України командиру повітряного командування "Центр" Кривоножку

Комплекс безпекових заходів Київської ГЕС повністю впроваджений і діє - Наєв

Від початку повномасштабної війни загинули понад 60 медійників, із них 14 під час виконання професійних обов'язків - НСЖУ

Унаслідок пошкодження аміакопроводу в Харківській області витік становив 134 тонни, необхідності в евакуації немає - голова обладміністрації

У Міжнародному суді ООН розпочалися слухання за позовом України проти РФ щодо Криму та Донбасу - ЗМІ

Комісія Мінкультури з прийому-передачі держмайна Києво-Печерської лаври завершила роботу, УПЦ (МП) за три дні має звільнити приміщення - Ткаченко

Шмигаль: Пріоритети у зв'язку з підривом Каховської ГЕС - евакуація, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою

Окупанти знищили 11 із 28 прольотів греблі та машинну залу Каховської ГЕС, Дніпро не судноплавне

Данілов про підсумки засідання РНБО: Ніщо і ніхто, жоден росіянин не зупинить звільнення України, час якого настав

Генсек НАТО: Підрив дамби Каховської ГЕС - обурливий акт, який іще раз демонструє жорстокість війни РФ в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА