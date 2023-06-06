Зеленський про підрив Каховської ГЕС: РФ винна в жорстокому екоциді, світ має відреагувати

Світова спільнота має відреагувати на акт екоциду, вчиненого російськими окупантами на українській землі, заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, коментуючи підрив греблі Каховської гідроелектростанції.

"Тепер Росія винна в жорстокому екоциді. Будь-які коментарі зайві. Світ повинен відреагувати. Росія бореться проти життя, проти природи, проти цивілізації. Світ повинен відреагувати. Росія воює проти життя, проти природи, проти цивілізації. Росія повинна піти з української землі та понести повну відповідальність за свій терор", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він проілюстрував допис відеозаписом зруйнованої греблі та наслідками її руйнування.

Раніше, звертаючись до учасників саміту "Бухарестської дев'ятки", глава української держави розповів, що РФ уже понад рік контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС, наголосивши, що підірвати її якось ззовні або обстрілами "фізично нереально".

"Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними. Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження. Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, у зв'язку з підривами окупантами в ніч проти вівторка Каховської ГЕС розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).