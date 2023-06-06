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14:38 06.06.2023

Військове командування передбачило можливість підриву росіянами Каховської ГЕС, це не має зашкодити нашому наступу - Наєв

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Військове командування передбачило можливість підриву росіянами Каховської ГЕС, це не має зашкодити нашому наступу - Наєв

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що військове командування враховувало можливість підриву росіянами Каховської ГЕС, і це не має зашкодити українському наступу на тих напрямках, де може бути розлив води.

Як заявив Наєв, військове командування заздалегідь передбачило дії РФ, зокрема й дії з підриву Каховської ГЕС.

"Є відповідні розрахунки, які відомі військовому командуванню щодо шкоди, яка може настати внаслідок розливу води. Зараз відповідним командуванням на цьому напрямку вживаються заходи в першу чергу щодо безпеки цивільного населення спільно з керівниками державної влади на місцях. Щодо перешкоджання нашим наступальним діям, військове командування повністю враховувало й такі ворожі підступні дії, і відповідно воно не має зашкодити нашому наступу на тих напрямках, де може бути розлив води", - наводить слова Наєва командування Об'єднаних сил ЗСУ у фейсбуці.

 

Теги: #наєв #каховська_гес

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