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10:59 06.06.2023

Через підрив греблі Каховської ГЕС у Херсоні організовано евакуацію з прибережних кварталів - начальник МВА

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Через підрив греблі Каховської ГЕС у Херсоні організовано евакуацію з прибережних кварталів - начальник МВА

Херсонська міська військова адміністрація організувала безоплатну евакуацію жителів прибережних районів обласного центру та населених пунктів територіальної громади через їх очікуване підтоплення внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції російськими окупантами в ніч на вівторок, повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"У зв'язку з підривом Каховської ГЕС існує загроза можливого підтоплення мікрорайону Корабел та району Річкового порту. Також частково можливе підтоплення Антонівського та Садівського старостинських округів. Херсонська міська військова адміністрація організувала безкоштовну евакуацію. Всі необхідні служби працюють над цим", - написав Мрочко в телеграмі.

За його словами, інформацію про локації евакуації саме в Корабельному районі можна отримати за тел: +38 (099) 736-22-30. Додаткову інформацію можна отримати за телефонами міської гарячої лінії: +38 (050) 040-44-24, +38 (098) 958-17-90. Жителям старостинських округів із питання евакуації слід звертатися до старости, повідомив голова міськадміністрації.

Мрочко закликав жителів Херсонської територіальної громади зберігати спокій і не піддаватися паніці.

 

Теги: #херсон #каховська_гес

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