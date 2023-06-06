Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

Ситуація з підривом російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області в ніч на вівторок і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані "Київводоканалу".

"У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у столичній міськадміністрації зазначили, що внаслідок підриву дамби гідроелектростанції багато населених пунктів Херсонської області під загрозою затоплення, а в інших є проблеми з поданням води, зокрема в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.