Події

10:19 06.06.2023

Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

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Підрив греблі Каховської ГЕС на водопостачанні Києва жодним чином не позначиться - КМДА

Ситуація з підривом російськими окупантами дамби Каховської гідроелектростанції в Херсонській області в ніч на вівторок і спуском води з Каховського водосховища жодним чином не позначиться на водопостачанні Києва, повідомляє Київська міська державна адміністрація з посиланням на дані "Київводоканалу".

"У Києві ситуація з водопостачанням залишається стабільною, усі гідротехнічні споруди працюють у штатному режимі, жодних перебоїв у роботі обладнання немає. Столиця продовжує забезпечуватись водою безперебійно і в повному обсязі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у столичній міськадміністрації зазначили, що внаслідок підриву дамби гідроелектростанції багато населених пунктів Херсонської області під загрозою затоплення, а в інших є проблеми з поданням води, зокрема в Кривому Розі, Марганці та Нікополі Дніпропетровської області.

 

Теги: #київводоканал #каховська_гес

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