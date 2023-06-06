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10:03 06.06.2023

За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

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За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС розпочато розслідування за статтею "екоцид" - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора повідомляє про відкриття кримінального провадження за статтею "екоцид" у зв'язку з підривом окупантами Каховської ГЕС.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, 6 червня 2023 року близько 03:00 години російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області.

"У результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро. Правоохоронними органами вживаються заходи для встановлення масштабів руйнування", - зазначено в повідомленні.

За інформацією відомства, відбуваються першочергові дії для фіксування злочину, вчиненого армією країни-агресора.

"Росія здатна лише руйнувати та вбивати. І не зупиниться ні перед чим. Підрив Каховської ГЕС - черговий доказ цього і міжнародний злочин. Сьогодні загнані в кут окупанти вбивають та лишають без домівок тисячі людей, яких ще вчора хотіли "інтегрувати до РФ", - написав генпрокурор Андрій Костін у твіттері.

Він зазначив, що це "людожерська тактика "випаленої землі", гідна Гітлера".

"Кожен, хто ще думає, що з агресором можна про щось говорити, має пам'ятати потоки брудної води, яка змиває домівки людей, що спали мирним сном. Кінець злочинного російського режиму може бути лише один - поразка та трибунал", - наголосив генпрокурор.

 

 

Теги: #прокуратура #костін #каховська_гес

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