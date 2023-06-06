Єрмак про підрив росіянами дамби Каховської ГЕС: Це екоцид

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав екоцидом новий злочин російських окупантів - підрив дамби Каховської ГЕС.

"Каховська ГЕС. Черговий воєнний злочин російських терористів. Президент збирає РНБО. Це екоцид", - написав Єрмак у телеграмі.

"Росіяни відповідатимуть за можливе позбавлення питної води людей на Півдні Херсону і в Криму, можливе знищення частини населених пунктів і біосфери. Також їхні дії становлять загрозу для ЗАЕС", - наголосив голова Офісу президента.

Він також зазначив, що "влада працює як центральна, так і регіональна".

"Безпека людей сьогодні - пріоритет. Маємо забезпечити покарання для ворога на міжнародному рівні", - заявив Єрмак.