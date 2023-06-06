Минулої доби окупанти 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області, є пошкодження

Минулої доби 5 червня війська РФ здійснили 27 обстрілів прикордонних громад Сумщини, внаслідок чого зафіксовано пошкодження адмінбудівлі та ліній електропередач, повідомила прес-служба Обласної військової адміністрації.

"Протягом дня росіяни здійснили 27 обстрілів. Зафіксовано 94 вибухи. Обстріли зазнали Білопільська, Великописарівська, Дружбовська, Краснопільська, Миропільська, Новослобідська, Шалигинська, Хотинська громади", - йдеться у повідомленні у Телеграмі в понеділок увечері.

На території Білопільської громади ворог здійснив мінометний обстріл – пролунало 13 вибухів.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з артилерії – пролунало 22 вибухи. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено адміністративну будівлю та лінію електропередач.

По Дружбовській громаді здійснено мінометний обстріл, зафіксовано 6 вибухів Внаслідок атаки пошкоджено лінію електропередач.

Краснопільська громада постраждала від артобстрілу – пролунало 7 вибухів.

На територію Миропільської громади росіяни скинули 8 хв, крім того скоїли 4 вибухові пристрої типу ВОГ з БпЛА.

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріли з мінометів – пролунало 3 вибухи, а також з артилерії – зафіксовано 4 вибухи.

На територію Шалигинської громади окупанти скинули 14 хв.

Хотинська громада зазнала мінометного обстрілу, пролунало 6 вибухів.