Події

23:15 05.06.2023

Внаслідок обстрілу Херсонської області загинула жінка, є влучання в інтернат - ОВА

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Внаслідок обстрілу Херсонської області загинула жінка, є влучання в інтернат - ОВА

Внаслідок повітряної атаки російських окупантів у Херсонській області Бериславського району загинула місцева мешканка смт Козацьке, також зафіксовано влучання в інтернат Тягинської громади, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російський обстріл селища Козацьке загинула жінка. Армія рф вкотре прицільним вогнем вкрила житлові будинки цього населеного пункту. Також сьогодні окупанти обстріляли Кізомис забороненими запалювальними боєприпасами. Виникла пожежа на вже засіяному полі. Частину посівів вдалося врятувати. Увесь день "гаряче" і у Тягинській громаді. Було влучання в інтернат.", - написав він у телеграмі в понеділок увечері.

 

 

Теги: #україна #обстріл #наслідки #херсонська

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