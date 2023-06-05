Події

22:45 05.06.2023

Ситуація по сьогоднішніх укриттях плачевна – Камишін

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Ситуація по сьогоднішніх укриттях плачевна – Камишін

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін підбив підсумки щодо сьогоднішньої ревізії укриттів столиці.

"Ситуація по сьогоднішніх укриттях плачевна. Навігація майже відсутня. З чотирьох пройдених укриттів тільки одне ми зуміли відкрити і воно було з натяжкою придатне для знаходження там містян. Друге було відкрите але всередині захаращене. А ще два ми відкрити не змогли", - написав він у телеграмі.

Також міністр повідомив, що мер Києва Віталій Кличко не зміг приєднатися до перевірки через важливу нараду.

Камишин висловив подяку працівникам ДСНС, НацПола та мерії за ту роботу, яку вони зараз роблять за ревізією всіх укриттів міста. "Виснажлива але важлива робота - все пройти і чітко зафіксувати", - підкреслив він.

 

 

 

Теги: #україна #київ #укриття

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