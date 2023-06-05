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21:03 05.06.2023

ЄС додав дев'ятьох росіян до санкційного списку за порушення прав людини

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ЄС додав дев'ятьох росіян до санкційного списку за порушення прав людини

Рада ЄС ухвалила й опублікувала в "Офіційному журналі" Євросоюзу в понеділок постанову щодо санкційного режиму "у зв'язку із серйозними порушеннями прав людини", згідно з якою до відповідного списку додають дев'ятьох громадян РФ.

До переліку увійшли заступник міністра юстиції Олег Свириденко, керівник Головного слідчого управління СКР Денис Колесников, слідчий в особливо важливих справах СКР Андрій Задачин, директор центру "Незалежний експерт" Данило Міхєєв, начальник московського СІЗО N5 "Водник" Дмитро Комнов, суддя Басманного суду Олена Ленська та ще деякі російські судді.

У ЄС їм закидають дії щодо опозиційних активістів, зокрема 25-річний вирок, винесений Володимиру Кара-Мурзі.

Теги: #єс #росія #санкції

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