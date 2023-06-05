Події

20:23 05.06.2023

БЕБ викрило посадовців військової адміністрації Гостомеля у привласненні 5 млн грн на відновленні

1 хв читати
БЕБ викрило посадовців військової адміністрації Гостомеля у привласненні 5 млн грн на відновленні

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовими особами Гостомельської селищної військової адміністрації на проєктах із відновлення пошкоджених будівель та облаштування укриттів.

Як повідомляє пресслужба бюро в телеграм-каналі, детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з Київською обласною прокуратурою та за сприяння керівництва Київської області встановили, що посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації в період 2022-2023 років уклали низку договорів на виконання робіт з усунення аварій у житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією Росії проти України, та облаштування укриттів. Зазначається, що договори укладали з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами.

Слідчі з'ясували, що фактичні будроботи виконані не в повному обсязі, а частина з них закрита силами комунальних служб, про що свідчать акти виконаних робіт.

Одержані кошти підприємства-переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.

За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн грн.

Під час обшуків у будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях, де розташовувалися фіктивні підприємства, детективи БЕБ вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі, де зберігалася інформація про протиправну діяльність.

Досудове розслідування триває.

 

Теги: #гостомель #відновлення #викриття #беб

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:59 04.06.2023
Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

Верещук: Одним із головних завдань стане відновлення критичної інфраструктури Донецької та Луганської областей після деокупації

11:18 03.06.2023
Енергетики продовжують відновлювати світло знеструмленим через негоду споживачам Київської та Чернігівської областей

Енергетики продовжують відновлювати світло знеструмленим через негоду споживачам Київської та Чернігівської областей

19:33 02.06.2023
Італійська la Repubblica розповіла про плани відновлення України та роль "Метінвесту" і "ДТЕК" у цьому процесі

Італійська la Repubblica розповіла про плани відновлення України та роль "Метінвесту" і "ДТЕК" у цьому процесі

07:58 02.06.2023
ЄС виділить Україні 50 млн євро на тимчасові мости

ЄС виділить Україні 50 млн євро на тимчасові мости

11:35 31.05.2023
Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

Директору ТРЦ "Гулівер" повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків

10:39 31.05.2023
"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

"Vodafone Україна" відновив можливість здійснювати дзвінки та надсилати SMS

13:18 30.05.2023
Україна і Південна Корея можуть спільно виробляти літієві батареї - Зеленський

Україна і Південна Корея можуть спільно виробляти літієві батареї - Зеленський

15:54 26.05.2023
Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

Кабмін зобов'язав регулярно оприлюднювати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення

19:31 24.05.2023
Розпочато відбір проєктів відновлення із залученням фінансування Європейського інвестиційного банку

Розпочато відбір проєктів відновлення із залученням фінансування Європейського інвестиційного банку

17:33 24.05.2023
UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

UADamage та Neo-Eco Ukraine працюють над оцінкою пошкоджень, збитків і забруднення територій унаслідок російської агресії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

Центр протидії дезінформації: Новина про "смерть" голови ГУР - черговий інформаційний "вкид" ворога

Українські сили просунулися в районі Бамута на декількох напрямках - Маляр

На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

ОСТАННЄ

Суд засудив до семи років позбавлення волі винуватця ДТП, що призвела до загибелі одного й травмування ще двох військових

СКЦ відкоригував інформацію про інспекцію в "зерновому коридорі": блокування порту "Південний" зберігається

Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

Нетаньягу після розмови з Маском доручив розробити національну політику Ізраїлю в галузі ШІ

Вантажний корабель Cargo Dragon вийшов на орбіту, взяв курс на МКС

Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

Росіяни знову обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА