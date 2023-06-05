БЕБ викрило посадовців військової адміністрації Гостомеля у привласненні 5 млн грн на відновленні
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили схему привласнення бюджетних коштів посадовими особами Гостомельської селищної військової адміністрації на проєктах із відновлення пошкоджених будівель та облаштування укриттів.
Як повідомляє пресслужба бюро в телеграм-каналі, детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з Київською обласною прокуратурою та за сприяння керівництва Київської області встановили, що посадовці Гостомельської селищної військової адміністрації в період 2022-2023 років уклали низку договорів на виконання робіт з усунення аварій у житловому фонді, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією Росії проти України, та облаштування укриттів. Зазначається, що договори укладали з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами.
Слідчі з'ясували, що фактичні будроботи виконані не в повному обсязі, а частина з них закрита силами комунальних служб, про що свідчать акти виконаних робіт.
Одержані кошти підприємства-переможці закупівель перераховували на рахунки фіктивних підприємств, офіси яких розташовані у Вінниці, а пізніше переводили їх у готівку.
За попередніми підрахунками, сума завданих державі збитків становить понад 5 млн грн.
Під час обшуків у будівлях військової адміністрації та ЖКГ, а також в офісних приміщеннях, де розташовувалися фіктивні підприємства, детективи БЕБ вилучили первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи та флеш-накопичувачі, де зберігалася інформація про протиправну діяльність.
Досудове розслідування триває.