Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, відповідаючи на запитання про можливість кандидатури міністра оборони королівства Бена Воллеса на посаду генсека НАТО, заявив, що його поважають у багатьох країнах світу і він зробив значний внесок у зміцнення альянсу.

Сунак зазначив на пресконференції в Кенті, що Бен користується значною повагою серед його колег у світі, особливо за ту роль, яку він відіграв через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

"Велика Британія завжди відігравала провідну роль щодо підтримки НАТО", - зазначив він.

Минулого тижня Воллес в інтерв'ю агентству ДПА сказав, що йому подобається його нинішня робота, але посада голови НАТО також "хороша робота".

Видання The Telegraph напередодні писало, що за його даними Сунак спробує переконати президента США Джо Байдена підтримати кандидатуру Воллеса на посаду генсека НАТО. Переговори мають відбутися цього тижня у Вашингтоні.

Термін повноважень нинішнього голови альянсу Єнса Столтенберга спливає наприкінці вересня. Одного разу його вже продовжували, і не виключено, що це може повторитися. Серед інших потенційних кандидатур на цю посаду - прем'єр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, а також естонська прем'єрка Кая Каллас