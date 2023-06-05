Події

19:45 05.06.2023

Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

1 хв читати
Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що має чітке розуміння того, з ким додатково потрібно працювати і які аргументи використовувати для ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі позитивних рішень.

Як розповів Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі, вони обговорили три теми: прискорення виконання домовленостей щодо зброї, підготовку до конференції з відновлення України в Лондоні та саміт НАТО.

Глава МЗС України зазначив, що озвучив колезі з Великої Британії очікування України від майбутнього саміту у Вільнюсі.

"Чітко розуміємо, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення у Вільнюсі позитивних рішень. Чітко розуміємо, які аргументи потрібно використовувати. Тому й надалі наша робота буде дуже активною", - наголосив Кулеба.

За його словами, у червні – на початку липня головним фокусом його роботи буде зброя та Вільнюський саміт, зокрема "рішення, що мають наблизити Україну до членства в альянсі, зміцнити формати взаємодії між Україною та НАТО і привести до надання Україні певних безпекових гарантій, що діятимуть від сьогодні до моменту набуття членства".

"Але ключове - це крок до членства", - сказав він.

Теги: #нато #саміт #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 05.06.2023
Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

Прем'єр Великої Британії про ідею призначення Воллеса генсеком НАТО: Його поважають, він багато зробив для альянсу

19:52 05.06.2023
У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

У Косово почали прибувати підкріплення сил НАТО

19:35 05.06.2023
На Вільнюському саміті необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до реалій у євроатлантичній безпеці та в Україні - Кулеба

На Вільнюському саміті необхідно ухвалити рішення, яке "підтягне" НАТО до реалій у євроатлантичній безпеці та в Україні - Кулеба

09:34 05.06.2023
Сунак намагатиметься переконати Байдена підтримати Воллеса як нового генсека НАТО - ЗМІ

Сунак намагатиметься переконати Байдена підтримати Воллеса як нового генсека НАТО - ЗМІ

19:33 04.06.2023
Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

Столтенберг укотре закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції в НАТО

15:26 04.06.2023
Фінляндію після вступу до НАТО, як і раніше, захищатимуть фіни, але разом із союзниками - президент

Фінляндію після вступу до НАТО, як і раніше, захищатимуть фіни, але разом із союзниками - президент

04:30 03.06.2023
Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

Кулеба у відповідь на заяви Орбана: переконайте Путіна вивести війська з України, і тоді не буде жодного контрнаступу

02:36 03.06.2023
Кулеба: ми вважаємо, що ПДЧ у НАТО більше не має вважатися елементом на шляху до членства

Кулеба: ми вважаємо, що ПДЧ у НАТО більше не має вважатися елементом на шляху до членства

12:35 02.06.2023
Голови профільних комітетів 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі - віцеспікер Кондратюк

Голови профільних комітетів 19 країн НАТО та України підписали спільну заяву про підтримку членства України в альянсі - віцеспікер Кондратюк

12:03 02.06.2023
Роботу над комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України не закінчено - Чернєв

Роботу над комюніке саміту НАТО у Вільнюсі щодо України не закінчено - Чернєв

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість поранених від ворожого обстрілу Балаклії зросла до дев'яти осіб, троє з них у важкому стані

Центр протидії дезінформації: Новина про "смерть" голови ГУР - черговий інформаційний "вкид" ворога

Українські сили просунулися в районі Бамута на декількох напрямках - Маляр

На бахмутському напрямку українські сили рухаються вперед - Сирський

Третьокурсники університету цивільного захисту загинули внаслідок вибуху артснаряда до САУ "Піон"

ОСТАННЄ

Очільник МЗС Великої Британії: Найшвидший шлях до миру - виведення Путіним його військ з території України

БЕБ викрило посадовців військової адміністрації Гостомеля у привласненні 5 млн грн на відновленні

Нетаньягу після розмови з Маском доручив розробити національну політику Ізраїлю в галузі ШІ

Вантажний корабель Cargo Dragon вийшов на орбіту, взяв курс на МКС

Міноборони України про те, що відбувається в Білгородській області РФ: Ускладнення внутрішньо-політичної ситуації прогнозовано

Росіяни знову обстріляли Нікополь, пошкоджено гімназію та спортшколу, один приватний будинок повністю зруйнований

Колишній віцепрезидент США Пенс приєднався до президентських перегонів

США виділяють $37 млн на посилення кіберстійкості України

У російській Новій Таволжанці вбито старшого оперативного угруповання Білгород

Сили оборони завдали ударів по 28 місцях скупчення окупантів за добу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА