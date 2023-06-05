Кулеба заявив про "чітке розуміння" того, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення на саміті НАТО позитивних рішень

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що має чітке розуміння того, з ким додатково потрібно працювати і які аргументи використовувати для ухвалення на саміті НАТО у Вільнюсі позитивних рішень.

Як розповів Кулеба на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Джеймсом Клеверлі, вони обговорили три теми: прискорення виконання домовленостей щодо зброї, підготовку до конференції з відновлення України в Лондоні та саміт НАТО.

Глава МЗС України зазначив, що озвучив колезі з Великої Британії очікування України від майбутнього саміту у Вільнюсі.

"Чітко розуміємо, з ким додатково потрібно працювати для ухвалення у Вільнюсі позитивних рішень. Чітко розуміємо, які аргументи потрібно використовувати. Тому й надалі наша робота буде дуже активною", - наголосив Кулеба.

За його словами, у червні – на початку липня головним фокусом його роботи буде зброя та Вільнюський саміт, зокрема "рішення, що мають наблизити Україну до членства в альянсі, зміцнити формати взаємодії між Україною та НАТО і привести до надання Україні певних безпекових гарантій, що діятимуть від сьогодні до моменту набуття членства".

"Але ключове - це крок до членства", - сказав він.