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19:45 05.06.2023

США виділяють $37 млн на посилення кіберстійкості України

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США виділяють $37 млн на посилення кіберстійкості України

Україна отримає від США і Конгресу $37 млн на посилення кіберстійкості, повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"США разом з Конгресом надають 37 млн доларів на посилення кіберстійкості України. Таке рішення озвучила американська делегація під час Кібердіалогу між Україною та США в Таллінні", - написав Федоров у телеграм-каналі в понеділок.

При цьому наголошується, що розвиток цифрової стійкості - один із пріоритетів для Мінцифри. Ворог намагається завдавати ударів не тільки на полі бою, а й у кіберпросторі, наголосив Федоров.

"Ми постійно посилюємо позиції в кібербезпеці та залучаємо інвестиції. Тому цифрова держава вистояла й продовжила розвиватися під час першої у світі кібервійни", - написав віцепрем'єр.

Він подякував партнерам за підтримку і внесок у посилення цифрової держави, запевнивши, що разом із США Україна продовжить роботу над цифровою стійкістю.

З 2016 року США виділила $120 млн на захист українського кіберпростору. Із цієї суми $82 млн - за час повномасштабного вторгнення РФ, зазначив Федоров.

 

Теги: #сша #співробітництво #кіберстійкість

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