Сили оборони завдали ударів по 28 місцях скупчення окупантів за добу

Авіація сил оборони України за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу і два - по зенітно-ракетних комплексах російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 понеділка, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські захисники знищили один ворожий розвідувальний безпілотний літальний апарат противника.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії впродовж доби вразили два пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки російських окупантів, а також один склад боєприпасів, що їм належить, зенітно-ракетний комплекс і три артилерійські підрозділи противника на вогневих позиціях.

При цьому повідомляється про використання противником цивільних будівель на окупованих територіях України як військових шпиталів і моргів.

"Російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб. На куп'янському напрямку противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області у якості моргів, але без належного обладнання", - повідомляється у зведенні.