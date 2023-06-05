Події

18:34 05.06.2023

Центр протидії дезінформації: Новина про "смерть" голови ГУР - черговий інформаційний "вкид" ворога

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Центр протидії дезінформації: Новина про "смерть" голови ГУР - черговий інформаційний "вкид" ворога

Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує фейковість повідомлень, які поширюють російські пропагандистські канали нібито про загибель керівника ГУР Кирила Буданова.

У телеграм-каналі ГУР у понеділок розміщено повідомлення Центру протидії деінформації, в якому попереджають про те, що ця "новина" - черговий крок ворога, покликаний сіяти панічні настрої в українському суспільстві.

"Новина про "смерть" очільника ГУР – черговий інформаційний "вкид" ворога. Після невдалої інформаційної кампанії про нібито смерть головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського, російська пропаганда намагається вчергове посіяти панічні настрої серед населення шляхом розповсюдження подібного фейку", - йдеться в повідомленні Центру протидії дезінформації.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.

Теги: #гур #буданов

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